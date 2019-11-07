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Бренд: Forest kids (Россия), Возраст: 0 мес - 3 лет
Детская кроватка Forest kids Malva универсальный маятник (без ящика)
Код товара: 341205 
5 голосов: 145

0 Р

10 010 Р
Товара нет в наличии
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Купить уценённый Forest kids Malva универсальный маятник (без ящика)
Детская кроватка Forest Malva универсальный маятник, выполненная в классическом дизайне, прекрасно подойдет для любой спальни.

Кроватка оснащена универсальным маятником, обеспечивающий мягкие и плавные движения кроватки.

Регулируемое в двух положениях дно кроватки позволяет малышу проводить своё время с максимальным комфортом и является очень удобным для использованием родителями.

Особенности:
  • Изготовлена из высококачественного массива березы
  • Два положения ложа. Высота ложа:
    1-й уровень - 30 см
    2-й уровень - 50 см
  • Универсальный маятник с фиксацией
  • Опускающаяся стенка
  • Реечное дно
  • Размер спального места 120х60

    Внимание! Кровать оборудована автостенкой (конструкция отличается от фото).
    Купить уценённый Forest kids Malva универсальный маятник (без ящика)
    • Характеристики
    • Вес (кг)
      23
    • Страна изготовления
      Россия
    • Вес в упаковке (кг)
      23.5
    • Количество грузовых мест
      1
    • Длина упаковки (см)
      124
    • Ширина упаковки (см)
      74
    • Высота упаковки (см)
      13
    • Тип кроватки
      маятник универсальный
    • Длина (см)
      127
    • Ширина (см)
      69
    • Высота (см)
      107
    • Размер спального места (см)
      120х60
    • Материал
      береза
    • Число уровней высоты днища
      2
    • Опускающаяся стенка
      да
    • Бортик
      нет
    • Съемная передняя стенка
      есть
    • Накладки
      есть
    • Колеса
      нет
    • Ящик
      нет
    • Матрас в комплекте
      нет
    • Официальная гарантия
      6 мес.
    Дополнительные фото
    Фотографии покупателей
    Отзывы о Forest kids Malva универсальный маятник (без ящика)
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    Т
    Татьяна
    Оценка товара:
    Достоинства:

    Красивая кроватка, сделана качественно, прочная. Можно собрать с маятником и без него. Причем маятник не только продольный, можно и поперечный установить.

    Недостатки:

    Непонятная инструкция по сборке. Нигде не прописана высота от пола для каждого положения дна.

    Комментарий:

    Высота от пола: Без маятника: Нижнее положение 25,5 см Верхнее положение 42,5 см С продольным маятником: Нижнее положение 33 см Верхнее положение 50 см С поперечным маятником Нижнее положение 29 см Верхнее положение 46 см К этой высоте прибавляйте высоту матрасика, и будет понятно, сможете ли использовать как приставную :)

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    61 2
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    Е
    Елена

    Татьяна, здравствуйте Вы не могли бы прислать фото без маятника, уж очень интересно как она выглядит. Буду Вам очень признательна. А, переднюю стенку не провожали снимать совсем? Конструкция не хлипкая?

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    2 0
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    Е
    Екатерина
    Достоинства:

    Цена, детали хорошо покрашены, смотрится кровать красиво. Маятник можно поставить поперечный или продольный или без маятника просто установить кровать на ножки. Все дырки и все крепления имеются

    Недостатки:

    Инструкция подходит к кровати, но можно было сделать более подробное описание

    Комментарий:

    Открыли коробку, проверили детали - в комплекте не хватало 3х брусков. Написали в обратную связь, на следующий день магазин доставил нам такую же абсолютно новую кровать, без лишних вопросов и доплат. Большое спасибо! Собирать саму кровать легко, сложность возникла только на этапе крепления маятника к кровати. В инструкции этот этап описан лишь одной картинкой, можно было более подробно и больше пошаговых картинок сделать - а так пришлось подумать, повертеть. Собрали мы всё за 2 часа. Как уже написала, маятник можно собрать 2х вариантов - вдоль качается кровать или поперёк, можно и без маятника, просто на ножки поставить. Передняя стенка на кнопках, её можно опустить вниз (фото прилагаю), можно её и совсем убрать, но тогда надо разбирать кровать, лёгкое снятие не предусмотрено. Рейки не снимаются, но и не понятно зачем их нужно снимать? Дно также сделано из реек. У ложа 2 положения по высоте (мы собрали в верхнем). Матрас (покупаете отдельно) ложится отлично, плотно. Я кроватью довольна, отличная кровать для её стоимости. Надеюсь малышу будет в ней комфортно.

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    10 0
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    В
    Виктория

    Екатерина, подскажите пожалуйста, где брали столик пеленальный на кроватку

    Ответить
    4 0
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    Б
    Байрта
    Достоинства:

    Симпатичная кровать, не скрипит при качаниях, удобная.

    Недостатки:

    Вылетел подшипник, если я правильно сказала, есть фото, один раз вставила, но шарики некоторые укатились

    Комментарий:

    Вылетел подшипник и треснулась там внутри пластмасска. но качается кровать, правда чуть-чуть скрипит

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    9 0
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    Д
    Дарья

    Подскажите пожалуйста высоту от пола для каждого положения дна? Можно ли использовать кроватку как приставную?

    Ответить
    9 1
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    А
    Анна
    Достоинства:

    Цена, внешний вид

    Недостатки:

    Передняя стенка, неустойчивость

    Комментарий:

    В целом, кроватка хорошая. Всю ее осмотрели, чтоб не было сколов и царапин. С этим проблем не было. Собрали достаточно быстро (поперечный маятник). И тут начались проблемы. 1. Муж, видимо, слишком сильно закрутил болты на маятнике, в итоге, качалась она оочень туго, и постоянно двигалась, поднималась. Когда ослабили, стало лучше. Маятник достаточно плавный. Но проблема все равно осталась - кроватка двигается, если ее качаешь. Лучше брать с ящиком, тогда она будет более устойчивая. 2. Передняя стенка дребезжит. Когда качаешь кроватку, постоянный стук этой передней стенки, который бесит. Когда ребенок переворачивается ночью, я просыпаюсь от этого шума. Можкт быть там должна быть еще какая-то деталь, чтобы стенка не "болталась" (фото2) В остальном все нормально. Высота от нижнего положения до верха (без матраса) - 60см. Ребенку 1.7г, рост 86см, она нормально. Переднюю стенку можно снять (открутить), так же можно снять несколько реек (так же разбирать, просто так их не вытащить). Стенка опускается/поднимается плавно. Маятник можно снять, и будет обычная кроватка. Расстояние между рейками 7-7.5см.

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    7 0
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    а
    алия саликова
    Оценка товара:
    Достоинства:

    Качественная, красивая, два маятника, можно установит продольный либо поперечный

    Недостатки:

    Инструкция по сборке не особо понятная. Собирали два дня ))))))

    Комментарий:

    Хорошая кроватка. Все детали прокрашены качественно. Прочная. Есть два положения по высоте, переднюю стенку можно убрать или опустить, лежанка из лаг.

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    7 0
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    Я
    Яна
    Достоинства:

    Адекватная цена и отличное качество! Муж собрал за час. Маятник - это наше спасение, т.к.ребенок засыпает только когда его укачаешь. Спит как сурок в ней. Жаль, раньше не взяла такую кровать, а лишь, когда сыну 5 месяцев исполнилось. До этого в икеевской кровати он не спал ни секунды!

    Недостатки:

    Их просто нет.

    Комментарий:

    Кроватка просто супер! Я не ожидала, что влюблюсь в нее. Простая, лаконичная, без всяких вензелей и нарисованных медведей.. Маятник можно сделать как продольный, так и поперечный. Берите, даже не думайте!

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    6 1
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    Н
    Надежда
    Достоинства:

    Красивая и качественная кровать.

    Недостатки:

    По прилагаемой инструкции по сборке проблематично собрать кроватку.

    Комментарий:

    Муж собирал кроватку чуть больше 3-х часов. Собирал с помощью роликов по сборке в ютубе, очень ругался на инструкцию -она совсем не помощник. Никаких дополнительных дырок свершить не нужно, все отверстия находятся на нужных местах. Кроватка имеет продольный и поперечный маятники, 2 положения дна и передняя стенка у неё опускается. Кроватка отлично смотрится и порадовало качество покраски и вообще самих деталей кроватки.

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    6 2
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    Ю
    Юлия

    Надежда, здравствуйте, а где заказывали такие бортики к кроватке?

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    4 2
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    Н
    Наталья

    Надежда, признавайтесь, где такие бортики взяли? Очень хорошо смотрятся!

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    3 1
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    М
    Мария

    Добрый вечер, присоединюсь к предыдущему оратору , какая высота от пола для каждого положения дна? Мы хотим ее использовать как приставную.

    Ответить
    4 0
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    Д
    Дарья

    Да, тоже интересен этот вопрос.

    Ответить
    1 0
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    О
    Ольга

    Скажите параметры кровати, а то указано только спальное место.

    Ответить
    4 0
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    Лилия Акушерство

    Ольга, здравствуйте, 127х69х107 см

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    4 0
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    Екатерина

    Отличная кроватка! Советую! Маятник бесшумный,качество самой кроватки отличное все прокрашено осколков нет запаха нет!

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    4 0
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    А
    Александр

    Подскажите, какая высота от самого нижнего положения днища кроватки до верхнего края бортика? (без матраса).

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    7 3
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    И
    Ирина
    Достоинства:

    красивая, прочная

    Недостатки:

    нет

    Комментарий:

    красивая хорошая кровать, брали на дачу. Мужу понравилась даже больше, чем наша дорогущая)) вот уже 2 года как пользуемся) все отлично)

    Ответить
    2 0
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    В
    Вячеслав

    На изображении, в районе передней стенки имеется перекладина. Планировали не устанавливать переднюю стенку, а использовать как прикроватную кроватку, но установить только эту перекладину для пеленальной доски. В итоге ее нет в комплекте :(

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    2 0
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    Лилия Акушерство

    Вячеслав, здравствуйте, да, у кроваток из новых поступлений вся стенка опускается, но вы бы не смогли установить только одну перекладину, т.к. это опускающаяся планка и она не крепится к боковым частям кроватки.

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    2 0
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    К
    Кристина
    Достоинства:

    Хорошее качество.

    Недостатки:

    Нет.

    Комментарий:

    Качество кроватки отличное. Запаха нет. По цвету всё соответствует, прокрашено всё хорошо. Муж согласно инструкции собрал за два часа. Мы довольны.

    Ответить
    2 0
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    Н
    Надежда
    Оценка товара:
    Достоинства:

    Продольный и поперечный маятник

    Недостатки:

    Не было в комплекте 4х наоборот 5х50 , тяжело собирается.

    Комментарий:

    Качество оставляет желать лучшего. Везде желтые подтёки от клея. Не положили в комплект 4 евроболта! Надеюсь, что хотя бы послужит верой и правдой.

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    1 0
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    Анастасия Акушерство

    Надежда, здравствуйте. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию. Напишите, пожалуйста, по Вашей проблеме в отдел рекламации, электронная почта forestclaims собака akusherstvo точка ru. Наши специалисты обязательно Вам помогут. Надеемся, следующие покупки будут приносить только положительные эмоции. С уважением, Команда Forest kids.

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    0 0
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    М
    Марина
    Оценка товара:
    Достоинства:

    Красивая, передняя стенка плавно опускается, лёгкий маятник

    Недостатки:

    Комплектующие

    Комментарий:

    При сборке данной кроватки пришлось столкнуться со следующими проблемами. Шестигранник, к (входит в комплект) стерся в круг уже после 2 винтов, далее при вкручивании вручную у 3 винтов отломались шляпки (фото прилагаю). В остальном кроватка понравилась, посторонних скрипов при использовании маятника нет.

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    1 0
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    А
    Анастасия

    Марина, добрый день! Большое спасибо за Ваш отзыв. Мы направили его в отдел качества и усилим проверку наших поставок. Приложим максимум усилий, чтобы в будущем наша продукция приносила Вам только положительные эмоции! С уважением, Команда Forest kids.

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    А
    Анастасия
    Достоинства:

    Красивая кроватка

    Недостатки:

    Дерево плохо обработано, а именно рейки за которые может схватиться малыш. По стойкости сама кроватка более менее нормальная, но конструкция маятника хлипкая. Изначально отверстия в деталях не правильно сделаны. Мы собрали поперечный маятник, но он не работал, так как детали в притирку с ножками кроватки. Решили попробовать продольный, НО это вообще оказалось невозможным, так как отверстия просто не пригодны для сборки по инструкции. Винты проскальзывали. Конструкцию маятника пришлось выкинуть.

    Комментарий:

    Если будете покупать, то сразу советую приобрести шестигранный ключ, а лучше экономьте и покупайте точно такую же кровать без маятника.

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    1 0
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    Мария Акушерство

    Анастасия, здравствуйте. Благодарим Вас за то, что поделились мнением о нашей продукции. Будем рады видеть вас снова! С уважением, Команда Forest kids.

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    1 0
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    Н
    Нина
    Достоинства:

    Хорошая кровать за свои деньги

    Недостатки:

    ИНСТРУКЦИЯ! Оторвала бы руки тому, кто ее разрабатывал Краска в некоторых местах неровно лежит, не хватало 1 детали.

    Комментарий:

    Кровать в целом хорошая!

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    1 0
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    И
    Ирина
    Достоинства:

    Мягко и бесшумно качает. Цена

    Недостатки:

    Недоложили детали

    Комментарий:

    Кровать супер. В магазинах такие в 2 раза дороже. Качает мягко и бесшумно. Есть даже накладки на бортики, антигрызунок. Не доложили 2 болта. Пришлось самим ехать докупать, но нашли в первом же строительном магазине за 3 копейки. Мы довольны кроваткой. Просьба к сборщикам, внимательнее класть делали.

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    Е
    Елена

    супруг собрал без проблем. ни каких нареканий, сколов, не прокрашенных частей. маятник плавно работает. передняя стенка опускается. пока больше ничего не делали с ней, ложе на верхнем уровне.

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    Д
    Диана

    Кроватка за такую цену просто отличная. Собирали 1,5 часа с учётом поперечного маятника. Да, возникли небольшие затруднения на последнем этапе установки маятника, но методом логических размышлений удалось собрать. Приятным бонусом в комплекте оказались грызунки на передней и задней стенке )

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    1 0
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    А
    Анастасия
    Достоинства:

    Маятник продольный Цена Качество

    Комментарий:

    Кроватка простая и тем идеальна! Благодаря продольному маятнику отучила 6-ти месячного ребёнка от укачивания на руках. ( от рождения была кроватка б/у , сломалась)

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    Н
    Надежда
    Достоинства:

    Отличная кроватка. Цвет, комплектация соответствуют описанию. Доставили на следующий день после заказа.

    Недостатки:

    В комплекте не досчитались одной пружинки.

    Комментарий:

    Собирается достаточно просто и быстро, на все ушло около 1,5-2 часов.

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    Вопросы и ответы (40)
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    Е

    Евгения 6 марта 2023

    Здравствуйте! Можно узнать, кроватка покрашена безопасной краской? Ребенок сгрыз немного от реек

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    Анастасия Акушерство 21 марта 2023

    Евгения, добрый день! Кровать окрашена безопасной краской на водной основе. Хотим отметить, что все наши товары проходят сертификацию качества и абсолютно точно безопасны для малышей. Желаем Вам хорошего дня! С уважением, Команда Forest kids.

    0
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    Ирина 1 марта 2023

    Здравствуйте! Сломалась деталь кровати,покупали в октябре. Как и где можно приобрести эту деталь?

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    Анастасия Акушерство 15 марта 2023

    Ирина, добрый день. К сожалению, мы не продаем комплектующие отдельно. С уважением, Команда Forest kids.

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    А

    Анастасия 18 февраля 2023

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, передняя стенка всё таки опускается или нет?

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    Анастасия Акушерство 20 февраля 2023

    Анастасия, добрый день. Передняя стенка опускается. С уважением, Команда Forest kids.

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    А

    Анастасия 17 февраля 2023

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, когда появится в наличии данная кроватка в белом цвете?

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    Анастасия Акушерство 21 февраля 2023

    Анастасия, добрый день! Мы ожидаем поступление кроваток в данной расцветке, но, к сожалению, пока не можем уточнить, когда товар будет в наличии. Приносим извинения за доставленные неудобства. С уважением, Команда Forest kids.

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    Е

    Екатерина 1 февраля 2023

    Добрый день! Скажите, передняя стенка опускается полностью или только верхняя планка? Спасибо

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    Анастасия Акушерство 2 февраля 2023

    Екатерина, добрый день. Передняя стенка опускается полностью. С уважением, Команда Forest kids.

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