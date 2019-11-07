Детская кроватка Forest kids Malva универсальный маятник (без ящика)
Бренд: Forest kids (Россия), Возраст: 0 мес - 3 лет
Детская кроватка Forest Malva универсальный маятник, выполненная в классическом дизайне, прекрасно подойдет для любой спальни.
Кроватка оснащена универсальным маятником, обеспечивающий мягкие и плавные движения кроватки.
Регулируемое в двух положениях дно кроватки позволяет малышу проводить своё время с максимальным комфортом и является очень удобным для использованием родителями.
Особенности:
Изготовлена из высококачественного массива березы
Два положения ложа. Высота ложа:
1-й уровень - 30 см
2-й уровень - 50 см
Универсальный маятник с фиксацией
Опускающаяся стенка
Реечное дно
Размер спального места 120х60
Внимание! Кровать оборудована автостенкой (конструкция отличается от фото). Купить уценённый Forest kids Malva универсальный маятник (без ящика)
Кроватка оснащена универсальным маятником, обеспечивающий мягкие и плавные движения кроватки.
Регулируемое в двух положениях дно кроватки позволяет малышу проводить своё время с максимальным комфортом и является очень удобным для использованием родителями.
Особенности:
1-й уровень - 30 см
2-й уровень - 50 см
Внимание! Кровать оборудована автостенкой (конструкция отличается от фото). Купить уценённый Forest kids Malva универсальный маятник (без ящика)
Характеристики
- Вес (кг)23
- Страна изготовленияРоссия
- Вес в упаковке (кг)23.5
- Количество грузовых мест1
- Длина упаковки (см)124
- Ширина упаковки (см)74
- Высота упаковки (см)13
- Тип кроваткимаятник универсальный
- Длина (см)127
- Ширина (см)69
- Высота (см)107
- Размер спального места (см)
- Материалбереза
- Число уровней высоты днища2
- Опускающаяся стенкада
- Бортикнет
- Съемная передняя стенкаесть
- Накладкиесть
- Колесанет
- Ящикнет
- Матрас в комплектенет
- Официальная гарантия6 мес.
Вопросы и ответы (40)
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Красивая кроватка, сделана качественно, прочная. Можно собрать с маятником и без него. Причем маятник не только продольный, можно и поперечный установить.Недостатки:
Непонятная инструкция по сборке. Нигде не прописана высота от пола для каждого положения дна.Комментарий:
Высота от пола: Без маятника: Нижнее положение 25,5 см Верхнее положение 42,5 см С продольным маятником: Нижнее положение 33 см Верхнее положение 50 см С поперечным маятником Нижнее положение 29 см Верхнее положение 46 см К этой высоте прибавляйте высоту матрасика, и будет понятно, сможете ли использовать как приставную :)
Татьяна, здравствуйте Вы не могли бы прислать фото без маятника, уж очень интересно как она выглядит. Буду Вам очень признательна. А, переднюю стенку не провожали снимать совсем? Конструкция не хлипкая?
Цена, детали хорошо покрашены, смотрится кровать красиво. Маятник можно поставить поперечный или продольный или без маятника просто установить кровать на ножки. Все дырки и все крепления имеютсяНедостатки:
Инструкция подходит к кровати, но можно было сделать более подробное описаниеКомментарий:
Открыли коробку, проверили детали - в комплекте не хватало 3х брусков. Написали в обратную связь, на следующий день магазин доставил нам такую же абсолютно новую кровать, без лишних вопросов и доплат. Большое спасибо! Собирать саму кровать легко, сложность возникла только на этапе крепления маятника к кровати. В инструкции этот этап описан лишь одной картинкой, можно было более подробно и больше пошаговых картинок сделать - а так пришлось подумать, повертеть. Собрали мы всё за 2 часа. Как уже написала, маятник можно собрать 2х вариантов - вдоль качается кровать или поперёк, можно и без маятника, просто на ножки поставить. Передняя стенка на кнопках, её можно опустить вниз (фото прилагаю), можно её и совсем убрать, но тогда надо разбирать кровать, лёгкое снятие не предусмотрено. Рейки не снимаются, но и не понятно зачем их нужно снимать? Дно также сделано из реек. У ложа 2 положения по высоте (мы собрали в верхнем). Матрас (покупаете отдельно) ложится отлично, плотно. Я кроватью довольна, отличная кровать для её стоимости. Надеюсь малышу будет в ней комфортно.
Екатерина, подскажите пожалуйста, где брали столик пеленальный на кроватку
Симпатичная кровать, не скрипит при качаниях, удобная.Недостатки:
Вылетел подшипник, если я правильно сказала, есть фото, один раз вставила, но шарики некоторые укатилисьКомментарий:
Вылетел подшипник и треснулась там внутри пластмасска. но качается кровать, правда чуть-чуть скрипит
Подскажите пожалуйста высоту от пола для каждого положения дна? Можно ли использовать кроватку как приставную?
Цена, внешний видНедостатки:
Передняя стенка, неустойчивостьКомментарий:
В целом, кроватка хорошая. Всю ее осмотрели, чтоб не было сколов и царапин. С этим проблем не было. Собрали достаточно быстро (поперечный маятник). И тут начались проблемы. 1. Муж, видимо, слишком сильно закрутил болты на маятнике, в итоге, качалась она оочень туго, и постоянно двигалась, поднималась. Когда ослабили, стало лучше. Маятник достаточно плавный. Но проблема все равно осталась - кроватка двигается, если ее качаешь. Лучше брать с ящиком, тогда она будет более устойчивая. 2. Передняя стенка дребезжит. Когда качаешь кроватку, постоянный стук этой передней стенки, который бесит. Когда ребенок переворачивается ночью, я просыпаюсь от этого шума. Можкт быть там должна быть еще какая-то деталь, чтобы стенка не "болталась" (фото2) В остальном все нормально. Высота от нижнего положения до верха (без матраса) - 60см. Ребенку 1.7г, рост 86см, она нормально. Переднюю стенку можно снять (открутить), так же можно снять несколько реек (так же разбирать, просто так их не вытащить). Стенка опускается/поднимается плавно. Маятник можно снять, и будет обычная кроватка. Расстояние между рейками 7-7.5см.
Качественная, красивая, два маятника, можно установит продольный либо поперечныйНедостатки:
Инструкция по сборке не особо понятная. Собирали два дня ))))))Комментарий:
Хорошая кроватка. Все детали прокрашены качественно. Прочная. Есть два положения по высоте, переднюю стенку можно убрать или опустить, лежанка из лаг.
Адекватная цена и отличное качество! Муж собрал за час. Маятник - это наше спасение, т.к.ребенок засыпает только когда его укачаешь. Спит как сурок в ней. Жаль, раньше не взяла такую кровать, а лишь, когда сыну 5 месяцев исполнилось. До этого в икеевской кровати он не спал ни секунды!Недостатки:
Их просто нет.Комментарий:
Кроватка просто супер! Я не ожидала, что влюблюсь в нее. Простая, лаконичная, без всяких вензелей и нарисованных медведей.. Маятник можно сделать как продольный, так и поперечный. Берите, даже не думайте!
Красивая и качественная кровать.Недостатки:
По прилагаемой инструкции по сборке проблематично собрать кроватку.Комментарий:
Муж собирал кроватку чуть больше 3-х часов. Собирал с помощью роликов по сборке в ютубе, очень ругался на инструкцию -она совсем не помощник. Никаких дополнительных дырок свершить не нужно, все отверстия находятся на нужных местах. Кроватка имеет продольный и поперечный маятники, 2 положения дна и передняя стенка у неё опускается. Кроватка отлично смотрится и порадовало качество покраски и вообще самих деталей кроватки.
Надежда, здравствуйте, а где заказывали такие бортики к кроватке?
Надежда, признавайтесь, где такие бортики взяли? Очень хорошо смотрятся!
Добрый вечер, присоединюсь к предыдущему оратору , какая высота от пола для каждого положения дна? Мы хотим ее использовать как приставную.
Да, тоже интересен этот вопрос.
Скажите параметры кровати, а то указано только спальное место.
Ольга, здравствуйте, 127х69х107 см
Отличная кроватка! Советую! Маятник бесшумный,качество самой кроватки отличное все прокрашено осколков нет запаха нет!
Подскажите, какая высота от самого нижнего положения днища кроватки до верхнего края бортика? (без матраса).
красивая, прочнаяНедостатки:
нетКомментарий:
красивая хорошая кровать, брали на дачу. Мужу понравилась даже больше, чем наша дорогущая)) вот уже 2 года как пользуемся) все отлично)
На изображении, в районе передней стенки имеется перекладина. Планировали не устанавливать переднюю стенку, а использовать как прикроватную кроватку, но установить только эту перекладину для пеленальной доски. В итоге ее нет в комплекте :(
Вячеслав, здравствуйте, да, у кроваток из новых поступлений вся стенка опускается, но вы бы не смогли установить только одну перекладину, т.к. это опускающаяся планка и она не крепится к боковым частям кроватки.
Хорошее качество.Недостатки:
Нет.Комментарий:
Качество кроватки отличное. Запаха нет. По цвету всё соответствует, прокрашено всё хорошо. Муж согласно инструкции собрал за два часа. Мы довольны.
Продольный и поперечный маятникНедостатки:
Не было в комплекте 4х наоборот 5х50 , тяжело собирается.Комментарий:
Качество оставляет желать лучшего. Везде желтые подтёки от клея. Не положили в комплект 4 евроболта! Надеюсь, что хотя бы послужит верой и правдой.
Надежда, здравствуйте. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию. Напишите, пожалуйста, по Вашей проблеме в отдел рекламации, электронная почта forestclaims собака akusherstvo точка ru. Наши специалисты обязательно Вам помогут. Надеемся, следующие покупки будут приносить только положительные эмоции. С уважением, Команда Forest kids.
Красивая, передняя стенка плавно опускается, лёгкий маятникНедостатки:
КомплектующиеКомментарий:
При сборке данной кроватки пришлось столкнуться со следующими проблемами. Шестигранник, к (входит в комплект) стерся в круг уже после 2 винтов, далее при вкручивании вручную у 3 винтов отломались шляпки (фото прилагаю). В остальном кроватка понравилась, посторонних скрипов при использовании маятника нет.
Марина, добрый день! Большое спасибо за Ваш отзыв. Мы направили его в отдел качества и усилим проверку наших поставок. Приложим максимум усилий, чтобы в будущем наша продукция приносила Вам только положительные эмоции! С уважением, Команда Forest kids.
Красивая кроваткаНедостатки:
Дерево плохо обработано, а именно рейки за которые может схватиться малыш. По стойкости сама кроватка более менее нормальная, но конструкция маятника хлипкая. Изначально отверстия в деталях не правильно сделаны. Мы собрали поперечный маятник, но он не работал, так как детали в притирку с ножками кроватки. Решили попробовать продольный, НО это вообще оказалось невозможным, так как отверстия просто не пригодны для сборки по инструкции. Винты проскальзывали. Конструкцию маятника пришлось выкинуть.Комментарий:
Если будете покупать, то сразу советую приобрести шестигранный ключ, а лучше экономьте и покупайте точно такую же кровать без маятника.
Анастасия, здравствуйте. Благодарим Вас за то, что поделились мнением о нашей продукции. Будем рады видеть вас снова! С уважением, Команда Forest kids.
Хорошая кровать за свои деньгиНедостатки:
ИНСТРУКЦИЯ! Оторвала бы руки тому, кто ее разрабатывал Краска в некоторых местах неровно лежит, не хватало 1 детали.Комментарий:
Кровать в целом хорошая!
Мягко и бесшумно качает. ЦенаНедостатки:
Недоложили деталиКомментарий:
Кровать супер. В магазинах такие в 2 раза дороже. Качает мягко и бесшумно. Есть даже накладки на бортики, антигрызунок. Не доложили 2 болта. Пришлось самим ехать докупать, но нашли в первом же строительном магазине за 3 копейки. Мы довольны кроваткой. Просьба к сборщикам, внимательнее класть делали.
супруг собрал без проблем. ни каких нареканий, сколов, не прокрашенных частей. маятник плавно работает. передняя стенка опускается. пока больше ничего не делали с ней, ложе на верхнем уровне.
Кроватка за такую цену просто отличная. Собирали 1,5 часа с учётом поперечного маятника. Да, возникли небольшие затруднения на последнем этапе установки маятника, но методом логических размышлений удалось собрать. Приятным бонусом в комплекте оказались грызунки на передней и задней стенке )
Маятник продольный Цена КачествоКомментарий:
Кроватка простая и тем идеальна! Благодаря продольному маятнику отучила 6-ти месячного ребёнка от укачивания на руках. ( от рождения была кроватка б/у , сломалась)
Чудесная кроватка. Качественная, красивая, маятник классный. Спасибо.
Отличная кроватка. Цвет, комплектация соответствуют описанию. Доставили на следующий день после заказа.Недостатки:
В комплекте не досчитались одной пружинки.Комментарий:
Собирается достаточно просто и быстро, на все ушло около 1,5-2 часов.