Детская кроватка Forest kids Malva универсальный маятник (без ящика)

Изготовлена из высококачественного массива березы



Два положения ложа. Высота ложа:

1-й уровень - 30 см

2-й уровень - 50 см



Универсальный маятник с фиксацией



Опускающаяся стенка



Реечное дно



Размер спального места 120х60



Внимание! Кровать оборудована автостенкой (конструкция отличается от фото). Купить уценённый Forest kids Malva универсальный маятник (без ящика)



, выполненная в классическом дизайне, прекрасно подойдет для любой спальни.Кроватка оснащена универсальным маятником, обеспечивающий мягкие и плавные движения кроватки.Регулируемое в двух положениях дно кроватки позволяет малышу проводить своё время с максимальным комфортом и является очень удобным для использованием родителями.